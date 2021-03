‘De Afvaller’ maakt de balans op na 7 maanden: “Bijna 50 kilo minder Frank, maar geen moment honger gehad”

Dinsdag 2 maart 2021, kwart voor zeven ’s ochtends. Ik stap op de weegschaal, een plechtig dagelijks ritueel voor ‘De afvaller’. De digitale cijfertjes flikkeren even, zoeken een evenwicht en blijven finaal stilstaan op 98,9 kilogram. Het is me gelukt om af te slanken van een onthutsende 146,1 kilo naar een aanvaardbaar getal onder de honderd. Ben ik nu herboren? Dat zou zwaar overdreven zijn, maar ik voel me wel ontzettend goed voel in mijn nieuwe vel. Tijd voor een slotbalans.