ING gaat voor helft thuiswerk in toekomst

ING België mikt in de toekomst op 50 procent thuiswerk voor werknemers voor wie dat mogelijk is. De bank heeft met de christelijke en de socialistische vakbond nieuwe cao’s ondertekend, zo meldt ze vrijdag. De liberale vakbond heeft de cao’s verworpen, maar dat heeft geen impact op de uitvoering van de overeenkomsten.

De focus van de nieuwe cao’s is tweeledig, zegt ING België. Het eerste deel creëert een kader om de interne werkmobiliteit te bevorderen door herscholing en bijscholing, het tweede deel legt de basis voor de toekomstige manier van werken, met onder andere de ambitie van gemiddeld 50 procent thuiswerk. Er zal ook een budget toegekend worden aan de werknemers om thuis ergonomisch bureaumateriaal te plaatsen.

“De collectieve arbeidsovereenkomsten stellen ons in staat om vooruit te gaan, om te blijven investeren in onze medewerkers en om de basis te leggen voor de toekomstige manier van werken bij ING”, zegt Peter Adams, CEO van ING België. “Bovendien zullen deze overeenkomsten ervoor zorgen dat we blijven inspelen op de veranderende behoefte en gedrag van onze klanten.”