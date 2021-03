Armenië trekt zich terug uit Eurovisiesongfestival wegens politieke crisis

Armenië heeft zich teruggetrokken uit het Eurovisiesongfestival vanwege de politieke crisis die het land doormaakt sinds de militaire nederlaag tegen Azerbeidjan in de herfst. Dat heeft de Armeense publieke televisieomroep vrijdag bekendgemaakt.

“De recente gebeurtenissen, de beperkte tijd en andere feitelijke redenen maken de deelname van Armenië onmogelijk”, kondigde de publieke omroep Armenië 1 aan op Twitter. Het Eurovisiesongfestival gaat in mei in Nederland door, de winnaar van de vorige editie in 2019.

Armenië maakte een turbulente periode door sinds het verwikkeld raakte in de oorlog met Azerbeidjan om de controle over het betwiste gebied Nagorno-Karabach. Die oorlog brak uit op 27 september 2020 en duurde tot 9 november. Premier Nikol Pasjinian zag zich gedwongen een door Rusland gesteund staakt-het-vuren te aanvaarden, waarin werd vastgelegd dat Armenië grote delen van de enclave Nagorno-Karabach en betwiste gebeiden in Azerbeidjan rondom de enclave moest afstaan. Die gebieden stonden bijna 20 jaar onder Armeense controle.

Sindsdien beschuldigt de oppositie Pasjinian van verraad. Sinds eind vorige week neemt het aantal demonstraties toe, nadat de legertop opriep tot het aftreden van de premier.

Het conflict over de enclave Nagorno-Kararbach sijpelde al in 2016 in het Eurovisiesongfestival door toen de Armeense kandidate Iveta Moukoutchian met de vlag van de enclave zwaaide, wat de toorn van de organisatoren opriep. In 2012 boycotte Armenië de wedstrijd, die dat jaar door Azerbeidjan werd georganiseerd.