Hij wist al op zijn vijfde dat hij uitvinder wilde worden en daar mogen heel veel kinderen dankbaar voor zijn

Hij wordt dit jaar 100, maar hij heeft altijd in de fantasiewereld van een kind geleefd. Eddy Goldfarb is uitvinder van speelgoed. De klapperende tanden, het bellenblazende pistool en de videogame van Hot Wheels: de Amerikaan heeft de wereld 800 gadgets geschonken. Kruip even mee in het hoofd van Eddy, een verhaal dat in een duikboot begint, acht meter diep in de zee.