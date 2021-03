Drie topverdachten in fraudeschandaal De Voorzorg blijven voorlopig in de cel

Hasselt - De Limburgse topman van de socialistische mutualiteit De Voorzorg in Limburg, Tony Coonen (54) blijft in de cel. Net als zijn boekhouder en een immomakelaar met wie ze duistere zaakjes gedaan zouden hebben. De raadkamer wou hen vrijdag vrijlaten maar het parket ging in beroep. De verdachten houden hun onschuld staande

De hele zaak draait om de verkoop van grote kroonjuwelen van De Voorzorg aan Immo Top Invest, het makelaarsbureau van de Daan M., medeverdachte in deze zaak.

Voorzorgtopman Tony Coonen, ex van voormalig Hasselts burgemeester Hilde Claes, verkocht onder meer de vakantiecentra Petit Rouge in Blankenberge, Relaxhoris in de Ardennen aan de bevriende makelaar. Zelfs het hoofdkantoor van de Voorzorg in hartje Hasselt ging via een sale-and-lease-back over in de handen van Daan M.

Royale levensstijl

Die laatste is overigens een begrip in Limburg. Zijn kantoor groeide op amper dertien jaar tijd uit tot een van de grootste van de provincie. Daan M. is nog meer bekend om zijn royale levensstijl, getuige daarvan was zijn driedaags huwelijksfeest aan het Comomeer en zijn immense villa in aanbouw in Hasselt.

De verkoop van die kroonjuwelen zou gepaard gegaan zijn met duistere geldstromen. Het lijkt erop dat de gebouwen onder de prijs verkocht zijn en dat daar vergoedingen tegenover stonden. Nu, helemaal duidelijk is dat op dit moment niet. Het onderzoek loopt.

Alvast de Koepel van Socialistische Mutualiteiten in Brussel heeft een intern onderzoek opgestart, zich nu burgerlijke partij gesteld en heeft Tony Coonen geschorst, zo moet blijken uit een persbericht. De woordvoerster wil niet meer kwijt. Ze wil ook niet bevestigen of Socialistische Mutualiteit zelf opgelicht is in deze zaak.

De derde verdachte die aangehouden blijft in de zaak is Dirk M., de trouwe boekhouder van Tony Coonen. Ook Dirk M. is familie van Hilde en Willy Claes. Ook de zoon van Willy Claes, die evenzeer gelinkt is aan De Voorzorg zou verhoord zijn in deze zaak, maar mocht daarna meteen beschikken.

“Strijdvaardig”

Tony Coonen houdt zijn onschuld staande. “Mijn cliënt blijft strijdvaardig”, zegt zijn advocaat Jeroen Vandenberk. “Hij werkt mee aan het onderzoek, in alle transparantie, en doet alles om zijn naam te zuiveren. Wij betreuren het dat het parket in beroep gegaan is”, zegt de advocaat.

Voor immomakelaar Daan M. treedt advocaat Luc Delbrouck op. “Wij verlenen onze volledige medewerking”, zegt die. “Mijn cliënt heeft niets te verbergen en we hebben er dan ook alle belang bij dat de situatie zo snel mogelijk wordt uitgeklaard”. Ook de advocaat van Dirk M. zegt dat zijn cliënt onschuldig is.

Twee bouwaannemers, vennoten, die ook in het dossier genoemd zijn en aangehouden werden zijn wel op vrije voet gesteld. Het parket tekende geen beroep aan tegen de vrijlating van de twee.

Binnen twee weken verschijnen de drie topverdachten voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen.