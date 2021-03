Carl Decaluwé voorspelt “doffe ellende aan de kust bij mooi weer tijdens paasvakantie”

Gouverneur Carl Decaluwé houdt zijn hart vast voor de drukte aan zee tijdens de paasvakantie nu de horeca nog niet kan heropenen. Dat zegt hij na afloop van het Overlegcomité vrijdag. “Bij mooi weer wordt dat doffe ellende aan zee”, klinkt het.

Verschillende kustburgemeesters uitten eerder al hun ongerustheid over de drukte aan zee tijdens de paasvakantie. Voor hen kon de heropening van de horeca daarvoor een oplossing bieden. Toch besliste het Overlegcomité om de horeca ten vroegste op 1 mei te heropenen.

“Ik hou mijn hart al vast voor als het mooi weer wordt”, reageert gouverneur Decaluwé. Hij vraagt dan ook extra politiemacht aan zee tijdens de vakantie om de drukte te monitoren en toe te zien op het volgen van de coronamaatregelen. “Ik vraag minstens evenveel extra agenten aan zee als tijdens de zomervakantie want ik verwacht ook minstens evenveel volk. We vermoeden zelfs dat het bij mooi weer drukker zal zijn dan in de zomervakantie.”

Om de eventuele drukte op het strand in goede banen te leiden, is het volgens de gouverneur wel een optie om de verhuur van strandstoelen door stranduitbaters toe te laten. “Wij hebben nog steeds een kustplan van vorige zomer en dat kunnen we opnieuw gebruiken. Zo kunnen mensen opnieuw met voldoende afstand van elkaar en in hun bubbel genieten van het strand.”

