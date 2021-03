Marc Van Ranst: “Virologen hadden voorgesteld meer buitenactiviteiten toe te laten”

Het Overlegcomité heeft beslist om meer buitenactiviteiten toe te laten. Bedoeling is de bevolking zo weer wat zuurstof te geven in de strijd tegen het coronavirus. Zo kunnen mensen met tien buiten samenkomen, als ze een mondmasker dragen en de nodige afstand bewaren. “Zolang het buiten is en die voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden, dan valt het risico mee”, aldus viroloog Marc Van Ranst. “Die buitenactiviteiten toelaten was ook wat we als experts voorgesteld hadden.”

Van Ranst verduidelijkte wel dat barbecues in de tuin nog wat uitgesteld zullen moeten worden. “Schouder aan schouder zitten eten, dat kan nog niet”, zegt de viroloog. “Opnieuw: voor buitenactiviteiten zullen mensen afstand moeten houden en een mondmasker aanhouden.” Buitensporten kunnen ook weer, in groepen van maximaal tien personen, maar de viroloog beklemtoont dat er goed opgelet moet worden met wat voor of na het sporten gebeurt.

In het voorstel van de experts staat ook om het reisverbod aan te houden. “Dat dit overgenomen is door de regeringen, samen met een horeca die niet meteen open gaat, is een goede zaak om de verspreiding van het virus en de varianten tegen te gaan”, meent Van Ranst.

De horeca kan op 1 mei de deuren openen, zowel binnen als buiten. “Hopelijk zitten we tegen dan in veel beter vaarwater”, reageert Van Ranst. “Dat is nog lang en er kan nog veel gebeuren. Als het toch nog de verkeerde richting zou uitgaan, kunnen we die beslissing nog keren. Maar wetende dat de vaccinatie op volle kracht komt, komt dat goed.”

“Derde golf vermeden”

Van Ranst besloot dat we optimistisch moeten zijn, en hij meent dat een derde golf nu vermeden is. Het aantal ziekenhuisopnames ligt weliswaar nog steeds hoog, maar de snelheid van de stijging van de besmettingscijfers is gedaald. “Als we op lange termijn kijken, zitten we op een stabiel plateau. In vergelijking met onze buurlanden doen we het overigens helemaal niet slecht, met het recept aan maatregelen dat we nu hebben. En ook met de extra vrijheid die ons de komende maanden gegeven gaat worden, geloof ik dat de bevolking zich verantwoordelijk gaat blijven gedragen.”

De viroolog wijst er ook op dat het volgende week de jammere eerste verjaardag is van de lockdown. “Dat mogen we niet onderschatten, dat zal er inhakken bij de mensen. Daarom is het goed dat er perspectief is geboden aan verschillende sectoren en aan de bevolking.”

Van Ranst gaat er bovendien van uit dat de aangekondigde versoepelingen niet zullen moeten worden teruggedraaid. “Er is een nieuw Overlegcomité gepland op 26 maart, dan zal de situatie opnieuw bekeken worden. Bovendien zullen er tegen dan ook weer een pak meer mensen gevaccineerd zijn. En volgende week zal het vaccin van Johnson en Johnson naar alle waarschijnlijkheid worden goedgekeurd, dat zal ook een versnelling van de vaccinaties betekenen. We moeten er soms ook van uitgaan dat we af en toe meevallers gaan hebben.”

