Reissector teleurgesteld nu tweede paasvakantie op rij in water valt: “Wat perspectief was fijn geweest”

De reissector reageert teleurgesteld op het nieuws dat het verbod op niet-essentiële reizen verlengd wordt tot na de paasvakantie. De sector zegt begrip te kunnen opbrengen voor de maatregel, maar had liever een concreet tijdpad gekregen en een terugkeer naar de kleurencombinaties voor verschillende bestemmingen.

Op de persconferentie van het Overlegcomité kondigde premier Alexander De Croo (Open VLD) aan dat het verbod op niet-essentiële reizen verlengd wordt tot 18 april. Op het volgende Overlegcomité op 26 maart wordt de situatie wel nog eens opnieuw geëvalueerd.

De reissector reageert teleurgesteld dat na vorig jaar ook dit jaar de paasvakantie in het water valt. “Dit vraagt opnieuw ontzettend veel werk zonder dat daar inkomsten tegenover staan”, aldus Koen van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. “Laat ons zeggen dat het positieve is dat we weten waar we nu voor staan, maar het had fijn geweest moesten we ook wat perspectief gekregen hebben voor de toekomst.”

Kleurcodes

TUI had gehoopt dat de overheid, mede onder druk van Europa, ging afstappen van het verbod en terug ging grijpen naar het sterk afraden in combinatie met de kleurencodes voor verschillende landen. “Wij hadden veel hoop gesteld op onze Spaanse bestemmingen, zoals de Canarische Eilanden en de Balearen, die recent opnieuw oranje werden. Bovendien moet men in Spanje een negatieve coronatest kunnen voorleggen die niet ouder dan 72 uur mag zijn. Het is dan ook een beetje spijtig dat een belangrijk land als Spanje niet toegankelijk wordt”, zegt woordvoerder Piet Demeyere. Al zegt hij wel begrip te hebben dat het moeilijk is om voor elke bestemming andere maatregelen af te kondigen. Bij TUI hadden tot nog toe circa 1.500 personen een reis geboekt voor de paasvakantie. Die worden nu allemaal omgeboekt of geannuleerd.

“Niet onverwacht”

Een iet of wat ander geluid viel te noteren bij touroperator Sunweb. “De verlenging van het verbod komt niet helemaal onverwacht”, aldus woordvoerder Tim Van Den Bergh. “Zelfs als de regering had teruggegrepen naar de kleurencodes zou dat niet veel veranderd hebben, want bijna alle bestemmingen die wij aanbieden bevinden zich in code rood.” Wel is zeker dat er nu een definitieve streep door de paasvakantie moet worden getrokken, waardoor bij Sunweb zowat 15.000 personen worden getroffen.

De VVR maakt van de gelegenheid gebruik om nog eens aan te dringen op sectorspecifieke maatregelen. Sommige werden reeds door de regering beloofd, maar nog niet concreet in wetgeving omgezet. “We hebben verleden jaar 88,25 procent of zo’n 6,3 miljard euro omzetverlies geboekt. Dat is fenomenaal veel geld. Normaal is de periode van januari tot maart goed voor 36 procent van alle boekingen en 2,7 miljard omzet en dat valt nu ook helemaal in het water”, aldus van den Bosch.

bekijk ook

Dit heeft het Overlegcomité beslist

Jan Jambon op persconferentie Overlegcomité

Frank Vandenbroucke op persconferentie Overlegcomité