De docu die zelfs Netflix niet durft uit te zenden: grote streamingdiensten houden handen af van film over omstreden moord

De documentaire The dissident – over de moord op de Saudische dissident Jamal Khashoggi –draaien was een lijdensweg. Ze aan het grote publiek getoond krijgen is nóg lastiger. Nochtans draagt de docu het keurmerk van Bryan Fogel, de Amerikaanse regisseur die in 2018 een Oscar won met Icarus. Maar de grote streamingsites houden hun handen angstvallig af van zijn laatste film, uit schrik voor represailles van Riyad.