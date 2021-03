Softewarepionier John McAfee nu ook beschuldigd van fraude met cryptomunten

De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee wordt nu ook beschuldigd van fraude en witwassen. Hij zou de prijzen van cryptomunten kunstmatig hebben opgedreven door handig gebruik te maken van zijn grote schare volgers op Twitter. Volgens de Amerikaanse justitie heeft hij zo samen met zijn bodyguard, die mee zou hebben gewerkt aan de fraude, meer dan 13 miljoen dollar verdiend.

Het gaat om nieuwe beschuldigingen aan het adres van McAfee, die sinds oktober vastzit in Spanje. Daar werd hij opgepakt wegens belastingontduiking. De 75-jarige McAfee zou geen belastingaangiften hebben ingediend over de jaren 2014 tot en met 2018. Ook zou hij bezittingen hebben achtergehouden, waaronder vastgoed, een jacht en een auto.

Volgens de aanklagers van die belastingzaak, had McAfee miljoenen dollars verdiend aan het promoten van cryptomunten, het houden van lezingen, adviesopdrachten en aan de verkoop van de rechten van zijn levensverhaal voor een documentaire. Daarover zou hij allemaal geen belastingen hebben betaald.

De al jaren omstreden McAfee richtte antivirusbedrijf McAfee op in 1987 en verliet het bedrijf in 1994. In 2010 werd het verkocht aan Intel. De ondernemer kwam in 2012 in het nieuws omdat hij in Belize werd gezocht voor ondervraging in een moordzaak. Hij sloeg op de vlucht naar Guatemala en werd uiteindelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Ook haalde McAfee meerdere keren de krantenkoppen door zijn mislukte pogingen om mee te doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen.