Revalidatie van Rode Duivel verloopt minder gunstig dan verhoopt: “Stap achteruit voor Eden Hazard”

Real Madrid kan in de derby van zondag tegen Atlético Madrid nog niet rekenen op Eden Hazard. Volgens de Spaanse krant ‘Marca’ is de Rode Duivel zelfs even op de rem moeten gaan staan in zijn revalidatie na de spierblessure die hij begin februari opliep.

“Een stap achteruit voor Hazard”, titelde Marca vrijdag. Eind februari leek het nochtans de goeie kant uit de gaan met de Rode Duivel. Samen met de eveneens revaliderende Rodrygo en Federico Valverde verscheen Hazard glimlachend op het trainingsveld van Valdebebas. De twee anderen maakten tegen Real Sociedad hun comeback, Hazard lijkt daar nog wat langer op te moeten wachten.

Volgens Marca had de Rode Duivel namelijk last van “een slecht gevoel” op de plaats van zijn blessure, ter hoogte van de quadriceps van zijn linkerbeen. Daardoor moest Hazard opnieuw enkele stappen terugzetten in zijn revalidatie. Voorlopig blijft hij trainingen op het veld afwisselen met sessies in de gym.

Begin februari werd verwacht dat Real Hazard vier tot zes weken zou moeten missen. Op 5 februari werd dat bericht al ontkracht door zijn coach Zinédine Zidane, die het had over een afwezigheid van ‘maar’ twee of drie weken. Een maand later is er echter nog steeds geen spoor van Hazard.

Foto: REUTERS

Interlandbreak

In Spanje wordt de kans klein geacht dat hij al klaar geraakt voor de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta, die op 16 maart geprogrammeerd staat. Zidane is het intussen al gewend om zonder Hazard te werken en zou hem dan ook pas willen recupereren als hij volledig fit is. Geen risico’s.

Een comeback begin april, na de interlandbreak, lijkt realistischer. Of Hazard deel zal uitmaken van de selectie van Roberto Martinez voor de interlands tegen Wales (24 maart), Tsjechië (27 maart) en Wit-Rusland (30 maart) is zo nog maar de vraag.

Vrijdag was het overigens exact een jaar geleden dat Hazard in Dallas werd geopereerd aan de enkel. Sindsdien speelde hij niet meer dan twintig wedstrijden voor Real. Steeds meer fans lijken hun geduld met de recordaankoop te verliezen, maar de Spaanse media zijn ervan overtuigd dat de Madrileense bestuurskamer nog steeds in Hazard gelooft.