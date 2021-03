De chaos was al groot, en toe stuurde Macron de plannen nog in de war: de dag dat ons land op slot ging

Op 12 maart 2020 besliste de Nationale Veiligheidsraad om de horeca en de scholen te sluiten. Vooral dat laatste was in het naoorlogse België nooit meer op die schaal gebeurd. Maar hoe is ooit het zo ver kunnen komen? Een reconstructie van een woelige week in maart. Deel 2: de dag waarop alle puzzelstukjes plots samenvielen en Emmanuel Macron een opvallende bijrol opeiste.