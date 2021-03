Meer tijd, meer rust en meer spelers: hoe het seizoen van Club Brugge er plots helemaal anders uit

De planning voor de rest van het seizoen mag in de vuilnisbak. Club Brugge was klaar om de hemel te bestormen. Een eerste dubbel sinds 1996 lag nogmaals binnen handbereik, er werd gedroomd van een Europese kwartfinale of zelfs meer. Maar dat was zonder corona en de (afwezige) VAR gerekend. Acht dagen en twee dreunen later ziet het seizoen van blauw-zwart er helemaal anders uit. En dat heeft zijn voor- en nadelen.