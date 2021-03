Aantal besmettingen daalt opnieuw zoals verwacht, aantal overlijdens blijft stabiel met 26 per dag

Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt niet langer en tekent opnieuw een daling op. Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Viroloog Steven Van Gucht had vrijdag nog gezegd dat de toename van het aantal besmettingen voorlopig ten einde lijkt. Waarschijnlijk zijn er vanaf zaterdag opnieuw dalingen, luidde het.

Die voorspelling wordt nu realiteit. In de week tot en met dinsdag 2 maart is er sprake van gemiddeld 2.343,7 besmettingen per dag. Dat is 1 procent minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen. De teller staat nu op 783.010 bevestigde besmettingen. Daarbij is sprake van een positiviteitsratio die gedaald is tot 6,4 procent. Per honderd testen zijn er dus 6,4 positieve.

Het aantal mensen overleden aan COVID-19 kwam in de week tot 2 maart uit op gemiddeld 26,1 per dag. Hier is sprake van een status quo tegenover de voorgaande week. Al 22.215 mensen lieten sinds de start van de pandemie het leven.

En dan zijn er nog de ziekenhuisopnames, een cijfer dat vooralsnog blijft stijgen. Van 27 februari tot en met vrijdag 5 maart zijn er gemiddeld 148,4 nieuwe opnames per dag. Dat is 8 procent meer dan in de voorgaande periode van zeven dagen. De teller staat intussen op 57.869 ziekenhuisopnames. Op dit moment liggen 1.914 mensen in het ziekenhuis, van wie 433 op de afdeling intensieve zorgen.