Krachtige naschokken daags na aardbevingen in Nieuw-Zeeland

Er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers door de naschokken. Het epicentrum van de bevingen bevond zich op zee, ongeveer ter hoogte Gisborne, een stad aan de oostkust van het Noordereiland.

Foto: EPA-EFE

Vrijdagochtend plaatselijke tijd was er nabij Nieuw-Zeeland een derde zware aardbeving, ditmaal met een magnitude van 8,1. De aardbeving deed zich voor nabij de Kermadeceilanden, een onbewoonde eilandengroep die zo’n 900 km ten noordoosten van Nieuw-Zeeland ligt. Eerder was er een beving met magnitude van 7,4 in hetzelfde gebied en een van 7,1 ter hoogte van de oostkust van Nieuw-Zeeland.