Schilderij van René Magritte geschat op meer dan 11 miljoen euro wordt dinsdag geveild

Het schilderij “Le mois des vendanges” van René Magritte wordt dinsdag 9 maart geveild bij Christie’s in Londen. Het werk van de Belgische surrealistische kunstenaar wordt geschat op 10 à 15 miljoen pond (11,6 à 17,4 miljoen euro).

Het schilderij dateert uit 1959 en is het duurste werk uit de veiling “The Art of the Surreal Evening Sale” van Christie’s. Jean Miró’s “Peinture” uit 1925 en Max Ernsts “Cage, forêt et soleil noir” uit 1927 worden respectievelijk geschat tussen 10,4 en 16,2 miljoen euro en tussen 2,3 en 3,5 miljoen euro.

De werken stammen uit de collectie van kunstverzamelaar Claude Hersaint. De man werd geboren in Brazilië, maar groeide op in Frankrijk, meer bepaald Parijs, waar hij op zijn zeventiende zijn eerste schilderij kocht: het begin van zijn levenslange passie voor het surrealisme. François Curiel, voorzitter van de Europese tak van het veilinghuis noemde het “een eer om de familie Hersaint voor het eerst op een veiling te vertegenwoordigen”.

“Eén van de grootste en belangrijkste”

Volgens Christie’s is het schilderij van Magritte “één van de grootste en belangrijkste werken in zijn oeuvre, en één van de vier grootste werken van de kunstenaar in private handen”. “Le mois des vendanges” toont de totemachtige, enigmatische figuur van de man met de bolhoed, een bekend personage in Magrittes werk. Vanuit een geopend raam kijkt de toeschouwer uit op een oneindig aantal van deze figuren, elk met subtiel verschillende gelaatstrekken, wat een bevreemdende en zelfs verontrustende compositie oplevert.

Dat Magritte veel belang hechtte aan dit werk, leest het veilinghuis in zijn brieven, waarin de kunstenaar schreef: “Op dit moment is [Le mois des vendanges] het werk dat ons er het best aan herinnert hoe vreemd de werkelijkheid kan zijn, als men ‘gevoel voor werkelijkheid’ heeft.”

“Het is een historisch, iconisch werk in het oeuvre van Magritte”, zegt Charly Herscovici, voorzitter van de Fondation Magritte en voorzitter van de raad van bestuur van het Magritte Museum in Brussel. “Het is een groot werk, een echt meesterwerk, een museumstuk. Het is zeer zeldzaam om een schilderij van deze kwaliteit op een veiling te zien.”

Herscovici noemt “Le mois des vendanges” “uiterst belangrijk” in het oeuvre van Magritte. “Het vertegenwoordigt de hele geest van de schilder in één schilderij: het werk heeft geen handtekening nodig.”

“Populair”

Is Magritte populair op de internationale markt? “Zeker en vast. Magritte heeft de laatste jaren internationaal aan belang gewonnen, zowel qua bekendheid als qua waarde”, zegt Marianne Hoet, vicevoorzitter van en specialist twintigste-eeuwse en hedendaagse kunst bij de Europese tak van veilinghuis Phillips. “Het is een heel mooi en belangrijk werk, en het is fris aan de markt, zoals wij zeggen. Als een stuk lang in een verzameling is gebleven en dan op veiling komt, is het meer gegeerd.”

Voor welk bedrag het schilderij verkocht wordt, wordt dinsdag bekendgemaakt. De hoogste schatting van 17,4 miljoen euro is veel geld, maar het is niet het grootste bedrag dat voor een schilderij werd neergeteld: in 2017 ging “Salvator mundi” van Leonardo da Vinci, eveneens bij Christie’s, voor 450 miljoen dollar (377 miljoen euro) onder de hamer.

Ter vergelijking: in dezelfde prijsklasse als “Le mois des vendanges” ligt “Composition no. II with blue and yellow” van Piet Mondriaan uit 1930 dat in 2014 liefst 13,9 miljoen euro opbracht. Magrittes “Les chasseurs au bord de la nuit” ging in diezelfde veiling van Christie’s onder de hamer voor 7,6 miljoen euro.