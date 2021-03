Protesten tegen regering monden uit in rellen in Paraguay

Protesten tegen de regering in Paraguay zijn vrijdag uitgemond in rellen. Mensen kwamen op straat tegen de corruptie en het gebrek aan medicijnen tijdens de coronacrisis.

De demonstraties startten vreedzaam, maar nadat deelnemers stenen gooiden naar de politie in het centrum van hoofdstad Asuncion werd de sfeer grimmiger. Agenten vuurden rubberkogels af en zetten traangas in.

In het Zuid-Amerikaanse land staat het gezondheidssysteem op instorten. De regering gaf onlangs toe dat er een tekort aan medicijnen waren voor de behandeling van COVID-patiënten en dat alle bedden op de intensieve zorgen in ziekenhuizen bezet zijn. Minister van Volksgezondheid Julio Mazzoleni nam onder druk ontslag.

In Paraguay zijn tot nu toe 165.000 gevallen van het coronavirus vastgesteld. Meer dan 3.200 COVID-patiënten kwamen om.

In het land met ongeveer 7 miljoen inwoners is het gezondheidssysteem vaak ontoereikend, zeker in landelijke gebieden