REACTIES. Socialistische vakbond: “1 mei is Dag van de Arbeid, niet dag van de horeca”

Hoe wordt er gereageerd op de aangekondigde versoepelingen?

De versoepelingen en de tijdskaders die het Overlegcomité vrijdag aankondigde, zijn niet in goede aarde gevallen bij de socialistische vakbond ABVV. Topvrouw Caroline Copers wijst erop dat 1 mei de Dag van de Arbeid is, en niet de dag van de horeca, zoals Horeca Vlaanderen-CEO Matthias De Caluwé de dag genoemd had bij VRT Nieuws. “We laten die dag niet kapen”, schreef ze op Twitter

Ontgoocheling is er ook bij de crisiscel Cultuur. Er werd nochtans beslist om buiten cultuurevenementen toe te laten. Maar, zo zegt woordvoerder Frederik Sioen, “met vijftig man in april gaan we het niet redden. Het is moeilijk om hiermee tevreden te zijn.” De crisiscel had gevraagd om op 15 april te kunnen heropenen, proportioneel volgens de zaalcapaciteit. Zover kwam het dus niet.

Gemengde reacties komen er van de kermissen en de pretparken. Die laatste zijn erg blij met het perspectief tijdens de paasvakantie te kunnen heropenen, de eerste begrijpen niet waarom zij pas in mei mogen openen. “Pure discriminatie”, zegt Steve Severeyns, secretaris-generaal van de Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw. “Wij zien geen verschil tussen de paardenmolen in een pretpark of op een kermis. Kermissen vinden plaats in openlucht en passen perfect in het buitenplan. Wij hebben vorig jaar al bewezen dat ze coronaproof kunnen verlopen.”

“Too little, too late.” Zo reageren de werkgeversorganisaties in ons land op het stappenplan. Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, is blij dat er perspectief is voor allerlei sectoren, waaronder de horeca. “Maar twee maanden zijn best wel nog een lange periode, waarin een groot deel van de economie stil ligt. We begrijpen ook niet waarom winkelen met twee of meer tot 1 mei moet wachten. Het daaraan verbonden risico lijkt ons bijzonder klein, terwijl de impact op het koopgedrag en de omzet van onze handelaars bijzonder groot is.”

Ook Voka en het VBO sparen hun kritiek niet. “Het heropeningsplan moet breder en gedetailleerder worden voor de horeca, de reis-, evenementen-, beurzen- en cultuursector.” Voor het NSZ is dit Overlegcomité “voor de zoveelste keer met een sisser afgelopen voor te veel zelfstandigen”. De organisatie begrijpt niet waarom het perspectief op zo’n lange termijn gelegd is.