Nederlander maakt gehakt van regel rond handspel en gaat in clinch met analist: “Schijtregel”

Geen drie punten voor Sparta Rotterdam in de strijd om het behoud in de Eredivisie. Rode lantaarn FC Emmen maakte in de 96ste minuut gelijk, waardoor het 1-1 werd. De thuisploeg kreeg een penalty na vermeend hands in de zestien.

Dat was absoluut niet naar de zin van Adil Auassar. De 34-jarige middenvelder was in zijn reactie na afloop heel duidelijk over zijn visie op de VAR en de regels rond handspel. Toen analist en ex-coach Gert-Jan Verbeek kritiek uitte op het verdedigende spel van Sparta, wond Auassar er geen doekjes om. “Ik ben hier niet om jou te entertainen”, zei hij.

Adil Auassar denkt het zijne van de VAR en de handsregel..?? pic.twitter.com/VaFu5aZEu8 — ESPN NL (@ESPNnl) March 5, 2021

In het klassement is Sparta, de club van Michaël Heylen, voorlopig dertiende met 24 punten.