Volledig contactonderwijs voor tweede en derde graad? Nog niet definitief afgeklopt, zegt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA)

Volledig contactonderwijs voor tweede en derde graad is nog geen zekerheid na de paasvakantie. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) liet in De Ochtend op Radio 1 uitschijnen dat die piste nog niet helemaal afgeklopt is. “We willen, met de cijfers in het achterhoofd, een slag om de arm houden.”

Vandaag krijgen scholieren uit de tweede en de derde graad nog onderwijs op afstand. De ene week gaan ze naar school, de andere blijven ze thuis. Bedoeling is dat dat systeem na de paasvakantie op de schop gaat en dat de leerlingen net als vroeger weer gewoon voltijds naar de les kunnen.

Al ligt dat nog niet helemaal vast, liet Weyts uitschijnen in De Ochtend.

“Voltijds contactonderwijs is en blijft de ambitie. En die ambitie is gisteren/vrijdag nog eens bevestigd. Maar we willen, met de cijfers in het achterhoofd, een slag om de arm houden”, zo zegt hij. “Als het aan mij ligt: contactonderwijs ook mogelijk voor tweede en derde graad.”