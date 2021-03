CD&V wil apothekers griepvaccin laten toedienen

CD&V-Kamerlid Nawal Farih dient een wetsvoorstel in dat apothekers toelaat om een griepvaccinatie toe te dienen. Bedoeling is om de drempel voor een vaccinatie te verlagen en zo de vaccinatiegraad op te krikken.

Uit cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat de dekkingsgraad voor de griepvaccinatie bij risicogroepen al jaren zorgwekkend afneemt. Voor 65-plussers is de vaccinatiegraad al acht jaar aan het dalen met in 2016 een dekkingsgraad van slechts 55 procent. Bij zwangere vrouwen lag de vaccinatiegraad zelfs onder de 50 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Unie (EU) stellen een vaccinatiegraad van 75 procent voorop.

Apothekers kunnen als “nabije en laagdrempelige eerstelijnsgezondheidsactor” een complementaire rol spelen, vindt Farih. “Zij kunnen door hun nabijheid een deel van de bevolking bereiken dat anders niet naar de huisarts stapt voor een griepvaccin.” De huisarts moet wel verantwoordelijk blijven om het voorschrift voor het vaccin op te stellen.

Volgens het Kamerlid toont de coronacrisis aan hoe belangrijk een hoge vaccinatiegraad is. “We weten immers niet of en wanneer er de komende jaren nieuwe virussen kunnen opduiken. Zeker wanneer er een nieuwe uitbraak zou zijn van COVID-19 of wanneer er een epidemie zou zijn ten gevolge van een nieuw virus met eveneens griepachtige symptomen, is de griepvaccinatie des te belangrijker”, besluit ze.