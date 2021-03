Tesla op een maand tijd ruim 200 miljard euro minder waard (en Elon Musk deelt in de klappen)

De elektrische autobouwer Tesla heeft de afgelopen week zware klappen gekregen op de beurs. Het bedrijf van Elon Musk noteert nu nog aan 65 procent van zijn piek eind januari. Tesla verloor op iets meer dan een maand zo’n 225 miljard euro beurswaarde. En Musk? Die is ondertussen alweer rijkste man ter wereld af.

Tesla sloot vrijdag op de Amerikaanse beurs nog maar eens af met een verlies. Min 7,5 procent, luidde het verdict. Het bedrijf kon dus niet profiteren van de heropleving van de andere techaandelen gisteren en verloor over de hele week liefst 16 procent.

Na enkele waanzinnige maanden bereikte het Tesla-aandeel op 26 januari een recordkoers van 883 dollar. Het maakte van de excentrieke CEO Elon Musk, die zelf 20 procent van de aandelen bezit, virtueel de rijkste mens ter wereld. Musk stootte daarmee de ongenaakbaar geachte Jeff Bezos zelfs van de troon.

Maar sindsdien gaat het ongeveer even snel bergaf voor Tesla en Musk. Was het bedrijf eind januari nog 700 miljard euro waard, dan is dat vandaag nog 475 miljard euro. Nog altijd waanzinnig veel, maar wel een derde minder. Musk zelf ‘verloor’ in diezelfde periode zo’n 6,3 miljard dollar en moest het kroontje van de allerrijkste terug afgeven aan Bezos.

Volgens beursanalisten zakken de Tesla-aandelen nu al weken aan een stuk omdat investeerders vinden dat het bedrijf zwaar overgewaardeerd wordt. Bovendien heeft Tesla in zijn hele bestaan nog geen enkele keer een dividend uitgekeerd, en in een periode van renteverhogingen en moeilijkere beursomstandigheden wordt dat zwaar afgestraft.