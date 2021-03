Aanschuiven bij onze buren voor zelftests: Coronasneltests in de rekken bij Duitse supermarkten zijn groot succes

De Duitse supermarktketens Aldi en Lidl zijn in Duitsland begonnen met de verkoop van coronasneltests. En het succes is enorm, melden lokale media. Met wachtrijen van wel 80 mensen. “Dit doet denken aan de files voor de winkels in de (voormalige) Duitse Democratische Republiek”, klinkt het.

Volgens de krant Der Westen gaan de tests als zoete broodjes over de toonbank. Ook al kosten ze 25 euro, goed voor een doosje van vijf antigeentest.

De supermarktketen Müller begint dinsdag met de verkoop van coronasneltests. Aangenomen wordt dat drogisterijen en apotheken de tests ook heel snel in huis hebben.

Bij een Aldi-filiaal in Düsseldorf waar een verslaggever van de Rheinische Post een doosje met tests ging kopen, stond er een rij klanten voor de deur te wachten toen de supermarkt om 07.00 uur openging.

Hij schatte het aantal wachtenden op tachtig en een van de mensen zei dat de rij voor de winkel hem aan de communistische DDR (Duitse Democratische Republiek, 1949-1990) deed denken. Winkelen was daar door chronische schaarste geen sinecure. Elke klant mocht maar één doosje tests kopen, maar de teststrips van de onderneming AESKU-Groep in Wendelsheim waren er snel uitverkocht.

Bondskanselier Merkel en haar regering geloven sterk in de brede inzet van sneltests als uitweg uit deze crisis. Vanaf 8 maart heeft iedere Duitser recht op één gratis sneltest per week, maar wie zich thuis extra wil testen kan daarvoor ook naar de supermarkt.

Ook bij ons, sprak premier Alexander de Croo (Open VLD) vrijdag komt er een “massief gebruik” van sneltest vanaf mei. Maar voor de zelftest, een antigeentest zonder tussenkomst van een labo, moet eerst het wettelijk kader nog worden aangepast.

En dus wachten de Belgische retailers af.

In ons land hebben Lidl en Aldi voorlopig geen plannen om sneltests aan te bieden. “De verkoop in België is verboden”, zo klinkt het bij de retailers. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) benadrukt dat er in Europa nog geen enkele snelle antigeenzelftest voor particulieren is goedgekeurd. “Ook de tests die vanaf zaterdag in Duitsland worden verkocht, zijn enkel goedgekeurd voor gebruik door medische professionals”, weet FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout. “Duitsland heeft een tijdelijke uitzondering verkregen zodat verkoop aan particulieren nu mogelijk is.”

Het FAGG wijst erop dat de Duitse strategie niet zonder gevaar is. “Antigeentests zijn minder gevoelig dan de bekende PCR-tests en geven slechts een betrouwbaar resultaat indien er tot vijf dagen na besmetting wordt getest. Bovendien zijn deze kits bedoeld voor gebruik door professionals. Wie zegt dat u en ik de wisser correct in onze neus zullen steken? Fout gebruik kan leiden tot een vals negatief resultaat en een vals gevoel van veiligheid. Om al die redenen is verkoop aan particulieren in ons land vooralsnog verboden.”

Het Hasseltse bedrijf RDSM, gespecialiseerd in de verkoop van medisch materiaal, brengt wekelijks enkele duizenden antigeentests aan de man. “Voornamelijk aan huisartsen en voetbalclubs uit de Jupiler League, allemaal voor professioneel gebruik en altijd op vraag van een arts”, legt zaakvoerder Freddy Reyskens uit. “De tests kosten acht euro per stuk en moeten door geschoold medisch personeel worden afgenomen. Na afloop is er ook de plicht om de resultaten bij Sciensano te melden.” Reyskens is geen voorstander van het Duitse model. “Mensen zelf met een wisser in hun neus laten zitten, is niet zonder gevaar. Wie te diep steekt, kan bijvoorbeeld zijn neusholte doorboren.”

“Gemengde gevoelens”

Zelfs als Europa op termijn het CE-label zou uitreiken aan een snelle antigeentest voor particulieren, is het maar de vraag of België op die kar zal springen. Professor klinische biologie Herman Goossens, hoofd van de Taskforce Testing in ons land, heeft alvast “gemengde gevoelens” bij de brede uitrol van snelle antigeentests voor particulieren in Duitsland. “De PCR-test blijft de gouden standaard”, zo klinkt het bij de Taskforce Testing.

Al beseft hij dat de sneltests nodig zijn en voorwaarde zullen worden om weer meer contacten toe te laten. “Er zal wel een duidelijk kader moeten komen in welke setting de test betrouwbare info kan opleveren. Gebeurt een test in het algemeen belang - een leerkracht die bijvoorbeeld de leerlingen niet wil besmetten - of gaat het over het belang van een individu? Iemand die bijvoorbeeld graag wil gaan skiën of naar een concert wil?”

Vandaag dienen de sneltests om mensen met Covid-19-symptomen snel uitsluitsel te geven over een mogelijke coronabesmetting en om snel een uitbraak (bijvoorbeeld in een bedrijf) in kaart te brengen.”

