Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten na woningbrand in Wichelen

In het Oost-Vlaamse Wichelen is een woning zaterdagmorgen zwaar beschadigd nadat er brand uitbrak. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden, meldt de lokale politie.

De brand brak rond 11 uur in de woning in de straat Biesakker in Serskamp, een deelgemeente van Wichelen. De brand ontstond vermoedelijk in de garage maar in de woning was niemand aanwezig. Het vuur ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en autobestuurders in de omgeving moesten het ventilatiesystemen uitschakelen. De schade aan de woning is aanzienlijk. Er wordt gezocht naar een noodwoning voor de bewoners.