Nationale Pyjamadag van Bednet staat dit jaar in teken van dromen

Bednet viert vrijdag de zesde editie van de Nationale Pyjamadag, die dit jaar in teken van dromen staat. Met de actie roept de organisatie iedereen op in pyjama naar school te gaan uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren en na te denken over zijn droomberoep.

In 2020 hebben 1.174 jongeren gebruikgemaakt van Bednet, om tijdens een langdurige afwezigheid verbonden te blijven met de klas.

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen van thuis uit. Leerlingen die langdurig of geregeld afwezig zijn door ziekte, operatie of een ongeval, blijven zo mee met de les. Gemiddeld volgt ongeveer 3 procent van de “bednetters” les in het kleuteronderwijs, 34 procent in het lager onderwijs en 63 procent in het secundair onderwijs.

“Extra grote solidariteit door corona”

Momenteel hebben al 1.200 scholen aangegeven dat ze zullen deelnemen aan de actie, maar de inschrijvingen zijn nog bezig. “Door de coronacrisis is de solidariteit met zieke leerlingen extra groot. Leerlingen begrijpen nu ook beter hoe het voelt om niet naar school te kunnen en hun vrienden niet te kunnen zien”, verklaart voorzitter Kathy Lindekens.

Bednet ziet jaar na jaar een toename van het aantal gebruikers. Het aantal steeg van van 320 in 2015 naar 1.174 in 2020. De ziektebeelden waarvoor Bednet het meest aangevraagd werd, waren psychische kwetsbaarheid (19 procent), kanker (15 procent) en een ziekte van het bot-spierstelsel en bindweefsel (12 procent). In vergelijking met andere schooljaren, begeleidt Bednet ook meer leerlingen met immuunziekten of met bepaalde chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten.