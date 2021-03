Frank Vandenbroucke (SP.A), volksgezondheidsminister: “Wie in een rijhuis woont, mag mensen laten passeren om naar de tuin te gaan”

Nog veel onduidelijkheid over die buitenbubbel. Maar volksgezondheidsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) schepte klaarheid in het VTM Nieuws.

Tot nog toe kon je enkel mensen ontvangen in een tuin die rechtstreeks bereikbaar was, zonder door de woning te wandelen. Vanaf nu mag dat wel. En daarmee wordt de regelgeving aangepast.

Zolang mensen maar kortstondig in het huis verblijven/ om naar achteren te wandelen of om naar het toilet te gaan bijvoorbeeld.

Het Overlegcomité besloot vrijdag om onze “buitenbubbel” te vergroten van vier tot tien personen. Vanaf maandag mag je dus met tien personen in je tuin of op je terras, zolang je maar sociale afstand bewaart of een mondmasker draagt als dat niet mogelijk is.

LEES OOK. Hoe werkt die buitenbubbel, mag ik barbecueën en is trainen met mijn sportclub toegestaan: vragen over de coronamaatregelen beantwoord(+)