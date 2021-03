Infrabel installeert eerste “groene” dwarsliggers

In Puurs heeft spoornetbeheerder Infrabel zaterdag de eerste exemplaren gelegd van letterlijk en figuurlijk groene dwarsliggers van zwavelbeton. De productie daarvan stoot 40 procent minder CO2 uit dan die van klassieke betonnen dwarsliggers, het materiaal is een afvalproduct van de chemie-industrie en volledig recycleerbaar.

Infrabel wordt naar eigen zeggen de eerste Europese spoorinfrastructuurbeheerder die de dwarsliggers van zijn netwerk “groen” maakt. Waar die tot nu werden gemaakt van beton met cement, zal dat de komende acht jaar bij 25.000 stuks per jaar zwavelbeton zijn. De productie gebeurt door het Limburgse bedrijf De Bonte, dat een patent heeft op het principe.

“Spoor wordt groener”

“Het spoor is al het groenste transportmiddel maar wordt nu nog groener”, zegt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Deze dwarsliggers worden gemaakt van afval van de chemie-industrie en kunnen oneindig gerecycleerd worden. De productie stoot minder CO2 uit, ze zijn in België gemaakt en ze kosten niet meer dan andere dwarsliggers. Dit project ligt helemaal in lijn met wat de regering wil doen, want we hebben zeer grote engagementen uitgesproken op het vlak van klimaatambities. We willen onze CO2-uitstoot met 55 procent verminderen en dit is een concreet middel om dat te doen.”

De eerste dwarsliggers werden zaterdag gelegd op een werf van Infrabel in Puurs, de echte massaproductie start pas in augustus. Dat betekent niet dat alle dwarsliggers in ons land in de toekomst zo milieuvriendelijk zullen zijn. Om onder meer hinder door productieproblemen te voorkomen, moet Infrabel met verschillende leveranciers werken en De Bonte is momenteel de enige die “groene” exemplaren produceert.