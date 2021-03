Man dood aangetroffen in park: alles wijst op moord

Beveren-Waas - In het park naast de parallelweg van de spoorlijn in Beveren is zaterdagochtend ter hoogte van de Lesseliersdreef het levenloze lichaam aangetroffen van een man. Alles wijst erop dat hij met geweld om het leven is gebracht. Het slachtoffer was zwaar toegetakeld en werd aangetroffen door een fietser. Op dat moment moet de man al geruime tijd overleden geweest zijn.

Het parket van Oost-Vlaanderen komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Wie het slachtoffer is, is voorlopig nog niet bekend. Ook naar de manier waarop hij om het leven is gebracht, is het voorlopig nog gissen. Een autopsie moet daarin meer duidelijkheid brengen.

De plaats waar het slachtoffer werd aangetroffen wordt afgeschermd door de hulpdiensten.