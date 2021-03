Politie legt wild lockdownfeestje met 25 mensen stil in vakantiehuis

Moorslede - De lokale politie kwam zaterdagochtend tussen op een lockdownfeest in een vakantiehoeve langs de verlaten Kouterweg in Moorslede. Daar waren een vijfentwintigtal mensen aanwezig. Die kregen allemaal een proces-verbaal.

De politie kwam zaterdagochtend tussen in een B&B langs de landelijke Kouterweg in Moorslede. Verschillende gasten van de B&B bleken er onder invloed te zijn van alcohol of anderen verdovende middelen en brachten schade in de omgeving aan.

Bij aankomst van de politie trof men er een vijfentwintigtal mensen aan. Daarbij vooral Vlamingen, maar ook personen uit het Brusselse en Duitsers. In de B&B slingerde lingerie rond en vond men lachgas terug. De gasten kregen allemaal een proces-verbaal. Voorlopig is het niet duidelijk of de uitbaters van de B&B afwisten wat er zich precies in hun zaak afspeelde. Burgemeester Ward Vergote (Visie) besliste inmiddels in samenspraak met de procureur om de B&B minstens tot na dit weekend te sluiten.