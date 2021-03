Taliban en VS beloven elkaar zich aan akkoord te houden

Afgezanten van de extremistische taliban hebben in Qatar gesproken met de speciale Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad en de Amerikaans bevelhebber in Afghanistan. Een zegsman van de taliban heeft dit zaterdag bevestigd.

De twee partijen hebben beklemtoond dat ze zich willen houden aan de afspraken die een jaar terug zijn gemaakt. De Afghaanse regering was daar destijds niet bij betrokken.

Volgens de taliban is er vrijdag ook gesproken over de weg naar vredesonderhandelingen tussen de beweging en andere Afghaanse partijen, inclusief de regering in Kaboel. Die heeft Khalilzad afgelopen week ook gesproken.

Donald Trump wou tijdens zijn presidentschap zo snel mogelijk van de bijna twintig jaar slepende oorlog in Afghanistan af. Hij kondigde een jaar geleden aan dat de VS de laatste troepen zouden weghalen als de taliban gevangenen zouden vrijlaten, minder geweld zouden gebruiken en als er stappen zouden worden gezet om tot een permanent bestand en vredesonderhandelingen te komen.

De Amerikaanse troepen en de taliban bestoken elkaar sindsdien nauwelijks meer, maar op andere fronten gaat de strijd door. Bovendien komen de vredesgesprekken nauwelijks van de grond. President Joe Biden staat nu voor de vraag of hij Trumps troepenterugtrekking doorzet of zich weer feller tegen de taliban moet keren.

Schrikbewind

De taliban bestaan voornamelijk uit leden van de Pathaanse bevolkingsgroep (Pashtun) uit het zuiden en oosten van het land. Zij voerden een schrikbewind in vrijwel heel Afghanistan van 1996 tot de Amerikaanse invasie van 2001. De taliban willen weer een streng soennitische staat. Ze vormen weliswaar de grootste bevolkingsgroep, maar geen meerderheid in Afghanistan.

De president van het land, Ashraf Ghani, heeft zaterdag gezegd dat hij alleen maar bereid is de macht over te dragen op basis van vrije verkiezingen, maar in een gebaar naar de taliban zei hij ook dat er nieuwe verkiezingen gehouden kunnen worden.