Honderdduizenden manifestanten blokkeren wegen in Myanmar

In Myanmar hebben honderdduizenden manifestanten zaterdag grote verkeersassen geblokkeerd, ook in de oude hoofdstad Rangoon. De wegblokkades passen in het protest tegen de staatsgreep in het land. Maar de ordediensten treden hard op tegen de protesten en barricades.

Op 1 februari zette het leger regeringsleider Aung San Suu Kyi (75) af. Zij had de parlementsverkiezingen in november gewonnen. Sinds de coup wordt zowat dagelijks massaal betoogd in Myanmar.

Het leger treedt steeds harder op om dat protest te breken. Sinds het begin van de vreedzame opstand tegen de staatsgreep zijn er minstens 55 mensen omgekomen.

Maar het protest gaat niet liggen. Zaterdag hebben honderdduizenden manifestanten de grote wegen in het land geblokkeerd. De manifestanten wierpen wegblokkades op met stenen en zandzakken. De politie en veiligheidstroepen probeerden de blokkades te doorbreken. Ze maakten daarbij gebruik van traangas en rubberkogels.

Volgens een van de leiders van de protesten, Ei Thinzar Maung, mogen de manifestanten “het momentum van de revolutie” niet verliezen. “Zij die durven te vechten, zullen winnen. Wij verdienen de overwinning”, klonk het op sociale media.

De manifestanten blijven ook oproepen om te staken. Die stakingen hebben een steeds grotere impact op sommige economische sectoren die al niet erg stabiel zijn in het land. Zo zijn er problemen met de banken, de ziekenhuizen en de ministeries.

De staatsmedia dringt er intussen bij de ambtenaren op aan opnieuw aan het werk te gaan. Wie dat niet doet, riskeert vanaf maandag 8 maart ontslagen te worden. Maar de manifestanten blijven oproepen tot stakingen. “Wie aan het werk gaat, helpt de dictatuur”, zo scandeerde de menigte bij een protest in het centraal gelegen Loikaw.