Neem ik links of rechts? Twijfelende bestuurder ramt zeventien signalisatieborden aan werken E314

Holsbeek / Leuven - Een dertiger uit de regio Aarschot heeft zaterdagnamiddag brokken gemaakt op de E314, ter hoogte van de wegenwerken aan de Vunt in Holsbeek. De man ramde zeventien signalisatieborden.

Op de E314 van Leuven naar Lummen is er ter hoogte van de wegenwerken aan de Vunt een splitsing waar je links of rechts moet nemen. Voor een chauffeur uit het Aarschotse bleek de keuze wel erg moeilijk want de man reed rechtdoor, waardoor hij zeventien signalisatieborden ramde. De BMW kwam even verderop zwaar beschadigd tot stilstand.

Chauffeur aangedaan

De chauffeur bleef ongedeerd maar was wel danig onder de indruk van de feiten. Zijn voertuig was niet meer rijvaardig en is getakeld door een takeldienst. De onfortuinlijke chauffeur kreeg een lift van de takeldienst.

Verkeershinder

De Leuvense brandweer kwam ter plaatse voor het opruimen van de olie die het voertuig heeft verloren. In afwachting van de komst van het bedrijf dat de nodige herstellingen zal uitvoeren aan de signalisatie werd de afgesloten rijstrook van de E314 opnieuw opengesteld voor het verkeer. Er is door de federale wegpolitie een proces-verbaal opgesteld. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder op de E314 van Leuven naar Lummen.