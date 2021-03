Het geduld van Hein Vanhaezebrouck lijkt op: “De spelers weten maar al te goed wat er fout loopt”

Gent - De pijnlijke bekeruitschakeling door Eupen heeft duidelijk sporen nagelaten in de Gentse kleedkamer. Ook bij Hein Vanhaezebrouck overheerst drie dagen na het echec in de Oostkantons nog steeds de bittere ontgoocheling. Maar de Gentse coach zette zaterdagmiddag op de traditionele persbabbel in aanloop naar de thuismatch tegen Oostende zijn selectie wel op scherp: “Het is gedaan met na een match te zeggen dat we niet weten hoe het komt. Als je het moet blijven aangeven, dan is er een probleem.”

“Ik ga over de beker niet meer spreken en wil enkel naar de toekomst kijken”, nam Hein Vanhaezebrouck zich voor. De pijnlijke uitschuiver in Eupen schreeuwt evenwel om een duidelijke reactie en daarbij kent de Gentse coach geen taboes. Bovendien heeft hij het klaarblijkelijk wel gehad met een behoedzame aanpak met de fluwelen handschoen. Nee. Bij de coach van de Buffalo’s is het geduld op.

De frustraties bij de achterban omwille van een zoveelste nederlaag, mede door een gebrek aan wedstrijdmentaliteit, kan bij HVH dan wel weer op begrip rekenen: “De fans hebben 100% gelijk met hun analyse. Ik begrijp ook wel dat heel wat fans nu vinden dat ons seizoen er op zit, ze eten niet alleen hun nagels maar ondertussen hun hele vingers op. Dat snap ik. Ik zit ook mijn ‘kas op te vreten’ maar weiger al de focus op volgend jaar te leggen. We moeten nog iets maken van die laatste zes matchen en meestrijden voor wat we waard zijn.”

“Ik hoorde voor de match in Eupen dat dit dé match van het jaar was en dat een nederlaag zou betekenen dat ons seizoen om zeep is”, fulmineerde Vanhaezebrouck. “Nee hé. We hebben nog een front waar we moeten strijden. Al is het maar je eergevoel om minstens bij die eerste acht te eindigen. We treffen ploegen die al genoeg getoond hebben wat ze in hun mars hebben. Ik ben benieuwd wat we tegen die ploegen kunnen doen.”

Het zit Vanhaezebrouck echt hoog dat zijn spelersgroep er niet in slaagt om telkens 90 minuten vol vuur te acteren: “Ik loop ongemakkelijk rond en dan moet ik me af en toe eens inhouden”, geeft hij toe dat het voor hem momenteel op eieren lopen is. “Voor rust had Eupen het heel moeilijk om ook maar iets te betekenen maar we vergeten het af te maken. Maar hoe we vervolgens wegzakken na rust, dat blijft maar gebeuren. En dan achteraf verklaren dat je het niet weet hoe het komt. Nou, zelfs mijn materiaalman wist wat er fout was gelopen.”

Geloven in Play-off 1

Ondanks die frustraties blijft HVH zijn spelers pushen en probeert hij ze telkens opnieuw klaar te stomen voor de nog resterende duels: “Play-Off 2 is zeker nog realistisch als doel, mathematisch is zelfs Play-Off 1 nog haalbaar. Weet je, enkele weken geleden heb ik met de groep gesproken en gesteld dat ik nog in die laatste optie geloofde. En ik blijf een believer, want ik blijf gaan voor het maximum.”

Foto: BELGA

“Maar als ik nu verklaar dat we nog kans maken op Play-off 1, dan ben ik niet echt realistisch: als je ziet hoe telkens dezelfde mankementen naar boven komen, hetzij bij de start, hetzij na rust, dan weet je genoeg”, aldus Vanhaezebrouck die met deze zeer precies gemikte uithaal in de pers bewust mikt op het eergevoel van zijn spelers. “We konden dit seizoen nog nooit zes wedstrijden op rij winnen, dus waarom nu wel? Als er hier nu een ploeg stond met vuur, dan zou ik anders spreken maar dat is nu net wat ik mis. Maar ik blijf mijn spelers pushen.”

En zo leeft AA Gent onder hoogspanning toe naar de zoveelste partij van de laatste kans. Al heeft HVH duidelijk ook heel veel respect voor KVO: “Hun succes kun je heel makkelijk verklaren, ik zou zeggen: lees Het Nieuwsblad waarin Gert Verheyen mooi uiteenzet waarom ze zoveel succes hebben. De nieuwe directie heeft gekozen voor jonge, ambitieuze spelers die zich willen tonen.”

“Ze moeten ook vechten voor hun centen. Daardoor krijg je een hongerige groep. En met hun coach hebben ze iemand gehaald die zeer gedreven is en gelooft in jonge spelers. Oostende is het schoolvoorbeeld van een team dat zich wil bewijzen. Intern heb ik die vergelijking al gemaakt maar ik ga nu niet publiekelijk namen noemen van mijn analyse maar we zullen hen blijven pushen”, bleef HVH voor een keer wat op de vlakte, al was zijn boodschap voor de goede verstaander kristalhelder. De Gentse spelers kunnen geen excuses meer inroepen. De maat is vol.