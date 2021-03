Waarom er ook ‘gezonde mensen’ in de rij zullen staan als de risicopatiënten gevaccineerd worden

Er is al wat inkt over gevloeid: de prioriteit in de vaccinatiecampagne voor 18-65-jarigen met ernstige onderliggende aandoeningen, ruw geschat zo’n 1,6 miljoen Belgen. Als tegen eind april alle 65-plussers zijn ingeënt, zijn eerst zij aan de beurt voor de rest van de bevolking aan de beurt is. Al zullen er ook gezonde mensen in de rij staan als de risicopatiënten worden gevaccineerd.