Ruzie ontaardt: vrouw verliest stuk duim na bijtincident

De politie trof een hevig bloedende vrouw aan in de Boterhamstraat. Foto: Google Street View

Aartselaar / Antwerpen - Een ruzie op Klapdorp is vrijdagavond compleet ontaard. Na een hevige woordenwisseling beet een man er een stuk duim af van een vrouw. Ook een derde persoon die probeerde in te grijpen, deelde ook in de klappen.

De politie kwam ter plaatse en trof volgens onze informatie een hevig bloedende vrouw aan in de Boterhamstraat. Bij het bijtincident was ze een deel van haar linkerduim verloren. “De dame en de andere persoon werden ter verzorging overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis. De dame is voor lange tijd arbeidsongeschikt”, bevestigt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De dader sloeg na de ruzie op de vlucht, maar kon even later gevat worden door de politie. Omdat ook hij gewond was geraakt bij de ruzie, werd hij overgebracht naar een - uiteraard ander - ziekenhuis. “Alle partijen zullen verhoord worden om de context en de omstandigheden te achterhalen”, aldus Bruyns.