Eindelijk eens goed nieuws voor Real Madrid: Karim Benzema is fit voor stadsderby

Real Madrid kan in de stadsderby tegen Atlético weer beschikken over Karim Benzema. De Franse spits, clubtopscorer in La Liga met twaalf doelpunten, is hersteld van de spierblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield. Atlético en Real nemen het zondag vanaf 16u15 tegen elkaar op in Wanda Metropolitano. Eden Hazard is wel nog afwezig met een spierblessure.

Atlético verdedigt in eigen stadion de koppositie met een voorsprong van 5 punten op Real en FC Barcelona. Barcelona komt zaterdagavond al in actie tegen Osasuna. Real Madrid kwam de afgelopen weken zonder Benzema moeizaam tot scoren. In drie wedstrijden maakte de ‘Koninklijke’ drie doelpunten.

“We werken naar deze wedstrijd toe alsof het een finale is”, blikte trainer Zinedine Zidane vooruit. “Dat doen we altijd, want wij willen iedere wedstrijd winnen. Wat er zondag ook gebeurt: we blijven meedoen in de titelstrijd.”

Zidane kan - naast Hazard - niet beschikken over Sergio Ramos en Dani Carvajal. Beide verdedigers zijn ook geblesseerd. Bij Atlético Madrid is de Engelse vleugelverdediger Kieran Trippier weer inzetbaar voor trainer Diego Simeone. Trippier zat een schorsing van tien weken uit vanwege het overtreden van de gokregels en hervatte deze week de training.