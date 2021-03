Mats Rits is coronavrij en zit na meer dan twee weken quarantaine weer in wedstrijdkern van Club Brugge

Mats Rits kan eindelijk weer de training hervatten bij Club Brugge. De middenvelder testte op 18 februari positief op het coronavirus bij een onaangekondigde controle in Kiev en zat sindsdien in quarantaine. Na ruim twee weken afwezigheid maakt hij dus zijn terugkeer in de selectie voor de thuismatch tegen Zulte Waregem zondag.

Charles De Ketelaere is de laatste speler van Club Brugge die in quarantaine zit. Bas Dost ontbreekt tegen Zulte Waregem nog door een verrekking en jongelingen Ignace Van der Brempt en Thomas Van den Keybus vielen naast de selectie. Zijn wel van de partij tegen Zulte Waregem: Daniel Pérez en Odilon Kossounou. Die laatste pakte donderdag nog rood in de bekermatch tegen Standard. Er hangt hem een schorsing van twee matchen boven het hoofd, maar de wedstrijd tegen Essevee kan hij wel nog meepikken.