Gebouw met studentenkoten onbewoonbaar verklaard na brand

Brussel / Elsene - In de Brusselse gemeente Elsene heeft zaterdagvoormiddag een dakbrand gewoed in een gebouw aan de Georges Bergmannlaan. Het ging om een gebouw van vijf verdiepingen dat onderverdeeld was in studentenkoten, en dat nu minstens tijdelijk onbewoonbaar is. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur in het gebouw werd omstreeks 09.20 uur opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het vuur te woeden in het isolatiemateriaal en de houten structuur onder het dak. Alle bewoners van het gebouw hadden zich al in veiligheid kunnen brengen zodat er geen gewonden vielen.

Via piercing nozzles spoot de brandweer water onder de roofing, om zo een dam op te werpen en verdere verspreiding van de brand tegen te gaan. Daarna werd een deel van het dak opengebroken om het vuur te blussen. De schade aan het dak is aanzienlijk, en bovendien werden de nutsvoorzieningen afgesloten, zodat het gebouw minstens tijdelijk onbewoonbaar is. De verschillende studenten konden zelf voor logies of opvang zorgen.

De oorzaak van de brand ligt waarschijnlijk bij dakwerken, aldus nog de brandweer.