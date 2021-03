Vrouw die Dennis Black Magic beschuldigt van verkrachting is pornoactrice Nanoe Vaesen

De onderzoeksrechter in Limburg heeft afgelopen donderdag Dennis Burkas, beter bekend als ex-pornoproducent Dennis Black Magic, aangehouden en laten opsluiten in de gevangenis. Zijn aanhouding is volgens Het Belang van Limburg het gevolg van een klacht neergelegd door pornoactrice Nanoe Vaesen. De betichting luidt aanranding en verkrachting. Persmagistraat Pieter Strauven van het Limburgse parket bevestigt dat Burkas in hechtenis zit.

Sinds donderdagavond zit Burkas in de cel in de Leuvense hulpgevangenis. Eerder die dag waren er twee huiszoekingen in de regio Genk. Hij zat al eerder in Leuven opgesloten na een veroordeling in 2017 voor het sturen van seksueel getinte sms’en naar minderjarige meisjes.

Foto: HBvL / RR

Onlangs had pornoactrice Nanoe Vaesen een klacht wegens aanranding tegen hem ingediend.

Naar aanleiding van de klacht waren speurders een onderzoek gestart, waar volgens Het Belang van Limburg nog belastende verklaringen van andere slachtoffers bijkwamen.

Docureeks

Zijn aanhouding gebeurt net in de periode dat Burkas in een docureeks van maker Peter Boeckx verschijnt op het digitale platform Streamz.

In de tweedelige miniserie minimaliseert Dennis Black Magic de zedenfeiten waarvoor hij in het verleden veroordeeld is. Hij beweert dat hij niemand met een vinger heeft aangeraakt en geen berichten naar minderjarige meisjes heeft verstuurd. De jonge vrouwen zagen er volgens hem uit als 20 of 22 jaar oud. Vermoedelijk zal Burkas komende dinsdag voor de raadkamer in Tongeren moeten verschijnen.