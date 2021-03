Meeste coronadoden in landen met veel obesitas

In landen waar veel obesitas heerst, vielen er meer coronadoden. Dat blijkt uit een studie van de World Obesity Foundation. “Dit is een waarschuwing voor alle regeringen over de hele wereld”, zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Bijna 90 procent van alle overlijdens door Covid-19 wordt opgetekend in landen met veel obesitas. Het gaat zo om 2,2 miljoen van de 2,5 miljoen coronadoden in totaal. Zo gaat het onder meer om landen als de Verenigde Staten, waar meer dan de helft van de bevolking met overgewicht kampt. In Vietnam, dat het op één na laagste aantal inwoners met obesitas heeft, vielen wereldwijd het minste aantal doden door corona.

De studie van de World Obesity Foundation is ook de Wereldgezondheidsorganisatie niet ontgaan. “De link tussen obesitas en coronasterfte is duidelijk. Dit is een duidelijke waarschuwing voor alle regering over de hele wereld”, zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.