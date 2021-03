Jean-Marie Dedecker ontgoocheld over beslissingen Overlegcomité: “Terrassen moeten open, laat ons actie ondernemen”

Middelkerke - Jean-Marie Dedecker (onafhankelijk), burgemeester van Middelkerke, is ontgoocheld na de beslissingen die het Overlegcomité vrijdag heeft genomen. Dat de terrassen van de horeca nog niet mogen heropenen, vindt hij onbegrijpelijk. “Laat ons actie ondernemen”, zegt hij.

Met de paasvakantie in aantocht, betreurt Dedecker dat de kusthoreca op slot moet blijven. “Ik kan moeilijk begrijpen dat men mensen op de trein zet, naast elkaar, met duizenden tegelijkertijd, maar zodra ze op de zeedijk komen, mogen ze niet gaan zitten op een stoeltje. Ook niet gaan zitten op het strand”, zegt de kustburgemeester aan Focus WTV. “Laat de strandbars open. Wij hebben tijd, wij hebben gezonde lucht.”

Dedecker doet tegelijkertijd ook een oproep aan zijn collega-burgemeesters. “Laat ons eens opstaan, laat ons actie ondernemen als de regering dat niet doet.” De burgemeester van Nieuwpoort, Geert Vanden Broucke, treedt zijn collega alvast bij. “Als we hier straks duizenden mensen hebben rondlopen, weet ik niet hoe ik het moet oplossen”, zegt hij. “We voorzien al op vijf plaatsen openbare toiletten, maar dat is niet voldoende. We zouden er tien moeten organiseren, maar dat is als stad ook niet zo evident.”