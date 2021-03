CBS mag spraakmakend interview van Oprah Winfrey met Harry en Meghan uitzenden, maar wat kostte het?

Over de hele wereld kijkt men reikhalzend uit naar het gesprek tussen de Amerikaanse tv-ster Oprah Winfrey, prins Harry en Meghan Markle, dat zondag wordt uitgezonden. Tv-zender CBS telde een serieuze som geld neer om de uitzendrechten van het interview te verkrijgen.

Zondag is het zover: dan zal wat wellicht het meest spraakmakende interview van het jaar wordt, uitgezonden worden door CBS. Amper een dag later, zal de documentaire ook in ons land al te zien zijn. Eén zendt Oprah Winfrey in gesprek met Meghan en Harry uit op maandagavond om 21.20 uur .

De belangstelling voor het interview van talkshowhost Oprah Winfrey - die in 2018 ook te gast was op het huwelijk van Harry en Meghan - was erg groot. Uiteindelijk ging CBS met de uitzendrechten lopen. Volgens The Wall Street Journal telde de Amerikaanse televisiezender er tussen de 5,8 miljoen en 7,5 miljoen euro voor neer. Een reclamespotje op CBS rondom het interview zondag zou inmiddels ruim 270.000 euro per 30 seconden kosten.

Prinses Diana

Het interview deed al weken op voorhand stof opwaaien, zo was het koningshuis er allesbehalve mee opgezet dat Harry en Meghan in gesprek gingen met Oprah Winfrey. Haar intrede in de koninklijke familie, haar georkestreerde leven in het Britse koningshuis, het moederschap en haar huwelijk met prins Harry: het zal allemaal de revue passeren in het gesprek tussen Meghan en Oprah. De bekende presentatrice zal ook praten met Harry zelf. In een van de trailers van de documentaire is onder meer te horen hoe hij het heeft over zijn vrees dat “de geschiedenis zich zou herhalen”. Daarmee lijkt de prins te verwijzen naar de dood van zijn moeder, prinses Diana, die in 1997 in Parijs omkwam bij een auto-ongeluk terwijl ze probeerde te ontsnappen aan paparazzi.

