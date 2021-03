Super Sunday voor Madrid, Manchester én 2 Rode Duivels

El Derbi Madrileño en The Manchester Derby: deze voetbalzondag wordt gedomineerd door twee razend interessante stadsderby’s. Niet minder interessant is de match in de match tussen twee van onze Rode Duivels en hun rechtstreekse uitdager. Thibaut Courtois en Jan Oblak vechten uit wie de beste doelman van La Liga is, De Bruyne moet aan Bruno Fernandes bewijzen dat hij nog steeds de beste spelmaker van de Premier League (en van de wereld?) is.

16u15:Thibaut Courtois vs Jan Oblak. “Beide doelmannen keepen op een uitzonderlijk niveau”

Thibaut Courtois (28) gaat met Real Madrid zondag de strijd aan met zijn ex-ploeg Atletico, waar nu de Sloveen Jan Oblak (28) tussen de palen staat. Een cruciale wedstrijd, want Atletico kan de stadsrivaal op acht punten zetten en een forse stap richting titel zetten.

Beide Madrileense ploegen slikken dit seizoen erg weinig goals, en dat is uiteraard te danken aan de twee sluitstukken achterin. Jos Beckx, ex-keeperstrainer van Courtois, ziet bij de twee keepers weinig zwakke punten. “Courtois is een vrij volmaakte doelman. Hij kan goed overweg met hoge ballen, heeft goede voeten en is ook een sterke lijnkeeper. Maar hetzelfde kan gezegd worden over Oblak. Ze halen allebei een enorm hoog niveau. Als ze een goeie dag hebben, zijn ze moeilijk te passeren.”

Zeker Courtois ontpopte zich dit seizoen al meermaals tot redder in nood bij zijn club. “Courtois is enorm belangrijk voor Real Madrid. Het heeft een paar weken tegen gezeten, en ook de resultaten bleven uit. Toen werd ook gewezen naar Courtois, maar als je ziet wat hij nu presteert, weet je dat hij enorm belangrijk is.”

Foto: REUTERS

Real Madrid incasseerde voorlopig 20 doelpunten, Atletico 16. Ze zijn daarmee alletwee nog in de running voor de Trofee Zamora, de trofee voor de minst gepasseerde doelman in La Liga. Vorig seizoen werd de trofee gewonnen door Courtois, na 4 jaar op rij Oblak. Maar zondag is de inzet vooral de drie punten, die zeker voor Real cruciaal zijn om de titelkansen gaaf te houden. “Ik hoop dat Courtois wint, want het is natuurlijk altijd fijn om iemand te zien winnen waarmee je hebt samengewerkt. Bovendien ligt de titelstrijd dan weer helemaal open in La Liga”, aldus Beckx.

17u30: Kevin De Bruyne vs Bruno Fernandes. “Fernandes is meer afwerker, De Bruyne assistgever”

Later op de middag kijkt Kevin De Bruyne (29) met het ongenaakbare Manchester City stadsrivaal United in de ogen. De kloof – veertien punten – is gigantisch maar toch draait United een uitstekend seizoen, met dank aan de Portugese draaischijf Bruno Fernandes (26).

De Bruyne – lang geblesseerd geweest - zit dit seizoen aan 11 assists en 3 goals in de Premier League, Fernandes telt 15 doelpunten en 10 assists. Eddy Snelders, analist bij Play Sports: “Fernandes is meer een afwerker dan De Bruyne. Hij speelt ook iets hoger, doelgerichter. Hij infiltreert ook centraler in de 16. De Bruyne daarentegen zoekt meer de zijkanten op, om voorzetten te kunnen trappen. De Bruyne speelt niet specifiek in steun van de spits, wat bij Fernandes wel meer het geval is. De Bruyne heeft natuurlijk heel wat wedstrijden gemist door blessures. En toch staat hij nog eerst en in de assistenlijst, en er zullen er ongetwijfeld nog bijkomen.”

Foto: ISOPIX

De blessure van De Bruyne werd volgens Snelders goed opgevangen bij City. “Dit jaar is tegennatuurlijk voor De Bruyne. City is eigenlijk pas goed beginnen draaien vanaf het moment dat hij zich blesseerde. De Bruyne heeft de voorbije jaren een enorme invloed gehad op de successen van City in de Premier League, maar dit jaar is zijn belang voor de ploeg toch iets minder. Zijn afwezigheid werd bijvoorbeeld goed opgevangen door Gündogan, die de rol van De Bruyne verrassend goed overnam.”

Snelders voorspelt een spannende derby, maar de titel voor Manchester City lijkt wel al een feit. “Ik voorspel net als in de heenwedstrijd (0-0, nvdr) een puntendeling. In principe heeft City een iets betere ploeg, maar in derby’s is het altijd moeilijk. Zelfs als City verliest van United, denk ik dat de titel niet meer in het gedrang komt voor The Citizens.”