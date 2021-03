De dokter die zelf spermadonor was: “Hij kwam klaar op mijn buik en insemineerde me dan. Mijn kinderwens was zo groot...”

“Ik lag op de onderzoekstafel toen hij voor me kwam staan en zijn broek liet zakken. Even later kwam hij klaar op mijn buik, nam zijn zaad op met een spuit en insemineerde het bij mij.” Aan het woord is een wensmoeder die patiënt was van de Nederlandse fertiliteitsarts Jan Karbaat. Na zijn dood, vier jaar geleden, raakte bekend dat minstens 71 vrouwen zwanger raakten met het zaad van Karbaat. Want in plaats van spermadonors te betalen, vulde hij de potjes liever zelf. Een documentaire op de Nederlandse televisie gaat dieper in op de feiten.