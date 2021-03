Speekseltesten moeten contactonderwijs mogelijk maken

Na de paasvakantie zullen, als de coronacijfers dat toelaten, alle leerlingen weer voltijds naar school kunnen gaan. Om dat zo veilig mogelijk te houden, wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vanaf dan massaal speekseltesten inzetten voor leerkrachten. Een proefproject is al gaande.

Het wel of niet inzetten van speekseltesten leek een verhaal zonder einde te worden. Al sinds augustus wordt erover gesproken. Het zijn goedkopere coronatests waar geen verplegend personeel voor nodig is want je kan ze gemakkelijk zelf uitvoeren: spugen in een potje. Toch worden speekseltesten nog steeds niet op grote schaal ingezet. Labo’s raakten het moeilijk eens over de betrouwbaarheid van deze methode. Intussen is er voldoende overtuigend bewijs dat pleit voor het gebruik van deze tests. Vanaf midden april wil Vlaanderen graag alle 200.000 leerkrachten wekelijks preventief testen.

Een eerste stap werd begin vorige week gezet. Tussen de 2.000 en 2.500 leerkrachten in de drie gewesten – Brussel en Wallonië doen ook mee – spuwen sindsdien één ochtend per week in een bekertje. Dat nemen ze mee naar school waar een koerierdienst het ophaalt. Zo’n speekseltest is geen sneltest. Om het te analyseren op Covid-19 ondergaat het een PCR-test in een labo. Een dag later is het resultaat bekend.

Logistieke puzzel

Volgende week breidt het project in Vlaanderen uit met tien scholen in drie proefregio’s. Dan zullen minister Weyts en professor Herman Goossens (UA), die de taskforce testing voorzit, ook uitleggen hoe de operatie in zijn werk zal gaan. Weyts noemt het een ‘bijkomende verdedigingsmuur’ tegen het coronavirus. Door massaal preventief te testen, kunnen besmette leerkrachten snel opgespoord en geïsoleerd worden. Het idee is om zo uitbraken te voorkomen.

Voor de massale uitrol moet Vlaanderen wel nog de nodige speekseltesten aankopen. De minister zal hiervoor een openbare aanbesteding doen. Daarnaast moet de logistieke puzzel nog gelegd worden. “Het grootste probleem is de logistieke operatie”, zei Weyts zaterdagochtend bij Radio 1. “Met drie proefregio’s is dat behapbaar. Maar wanneer je spreekt over 4.000 Vlaamse scholen (en 200.000 leerkrachten) waar overal eenmaal per week speekseltesten moeten worden geleverd, is dat minder makkelijk.”

