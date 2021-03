Tv-echtgenoot van Meghan Markle haalt hard uit naar Brits koningshuis: “Obsceen, hoe ze haar beschuldigen”

In aanloop naar het spraakmakende Oprah-interview, dat straks wordt uitgezonden, krijgt Meghan Markle steun van Patrick Adams, jarenlang haar tegenspeler in de advocatenserie ‘Suits’. Adams haalt ongemeen hard uit naar het Britse koningshuis, dat hij bestempelt als “moreel bankroet”. Het gedrag van de royals noemt hij “obsceen”.

Meghan Markle is gelukkig gehuwd met haar prins, Harry van Sussex. Maar er is ook nog haar andere echtgenoot. Niet de filmproducer met wie ze twee jaar getrouwd was, tot 2013, maar wel haar televisie-echtgenoot. Patrick Adams speelde seizoenenlang aan haar zijde in de serie Suits. En zijn achting en admiratie voor zijn voormalige collega is groot. “Meghan Markle en ik hebben het grootste deel van een decennium samengewerkt aan Suits. Vanaf dag één was ze een enthousiast, lief, meewerkend en opgewekt lid van onze televisiefamilie. Ze bleef die persoon en die collega toen faam, prestige en macht toenamen. Ze is altijd een krachtige vrouw geweest met een grote moraal en een sterke werkethiek, en ze is nooit bang geweest om op te staan en zichzelf en wie ze liefheeft te beschermen.”

Zo begint de acteur een lange serie tweets over Markle. Vanzelfsprekend post hij die niet toevallig nu, wanneer straks het interview van Oprah Winfrey met Meghan en Harry wordt uitgezonden en waarin zij hun versie zullen vertellen van hun fall-out met het Britse koningshuis. Ter herinnering: het koppel verbrak de navelstreng met de Windsors. Meghan mocht van de familie haar eigen keuzes niet maken en werd onheus behandelt, zegt zij. Ze bezondigde zich aan pestgedrag, zeggen de wandelgangen van het paleis.

Giftige familiedynamiek

Dus vond Adams dat dit het uitgelezen moment was om in de bres te springen voor Markle. En dat doet hij in niet mis te verstane bewoordingen. “Ze werd verliefd, verhuisde naar een nieuw land, werd een household name in heel de wereld en begon aan het moeilijke werk om haar plaats te vinden in een familiedynamiek die op zijn best beschreven kan worden als ingewikkeld, en op zijn slechtst als archaïsch en giftig. Het maakte me ziek om te zien hoe eindeloos racistisch en lasterlijk vitriool naar haar gespuwd werd door de tabloids, maar ik wist ook dat Meghan sterker was dan mensen beseften en ik begreep dat ze zich zouden beklagen dat ze haar hadden onderschat.”

Prins Harry en Meghan Markle bij Oprah Winfrey. Foto: ISOPIX

“En dan verwelkomden ze Archie. En op een planeet met fatsoen zou dat het moment zijn om het scherpen van de messen te stoppen en die twee mensen te laten genieten van hun beginnende gezin. Maar we leven niet op die planeet, en de jacht ging verder. Het is obsceen dat de koninklijke familie, wiens nieuwste lid nu groeit in haar buik, beschuldigingen van pestgedrag blijft promoten en uitvergroten, tegen een vrouw die zowat gedwongen werd om te vluchten uit het Verenigd Koninkrijk om haar familie en haar eigen geestelijke gezondheid te beschermen.”

