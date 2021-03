Toename van aantal ziekenhuisopnames met Covid-19 vertraagt, aantal besmettingen in dalende lijn

Tussen 28 februari en 6 maart werden er in ons land gemiddeld 146,6 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19, zo blijkt uit een voorlopig overzicht van Sciensano zondagochtend.

Dat is nog altijd een toename, met 2 procent tegenover de week voordien, maar de toename vertraagt wel. Zaterdag lag de groei nog op 8 procent. Alles samen liggen er nu 1.879 personen met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen, 35 minder (-2 procent) dan zaterdag. Van hen liggen er 416 op intensieve zorg, 17 minder dan zaterdag (-4 procent).

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus gaat ook nog in dalende lijn. Tussen 25 februari en 3 maart werden er per dag gemiddeld 2.344,7 positieve gevallen geregistreerd. Dat is 3 procent minder dan de week voordien.

Sinds het begin van de coronapandemie, raakten in België al minstens 785.809 mensen besmet.

Het aantal overlijdens ligt wel weer iets hoger, op gemiddeld 26,9 mensen per dag. Dat is bijna 7 procent meer dan het gemiddelde van de week voordien.

Alles samen stierven in ons land al 22.240 mensen met COVID-19.