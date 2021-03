Zwitsers mogen stemmen voor of tegen boerkaverbod

Zwitserland stemt zondag over een verbod op gezichtsbedekkende kleding in openbare plaatsen. Dit ondanks het feit dat vrouwen in islamitische sluiers zelden in het Zwitserse straatbeeld te zien zijn.

Opiniepeilingen wijzen uit dat een kleine meerderheid voorstander is van een verbod. Hoewel de stelling ‘Ja tegen een verbod op volledige gezichtsbedekkingen’ geen melding maakt van de boerka of de nikab, bestaat er geen twijfel over waar het debat over gaat.

Campagneposters met de teksten “Stop de radicale islam!” en “Stop het extremisme!”, waarop een vrouw in een zwarte nikab te zien is, zijn in Zwitserse steden opgehangen. Tegenstanders van het verbod hanteren de slogan “Nee tegen een absurde, nutteloze en islamofobe ‘anti-boerka’-wet”.

Het verbod zou betekenen dat niemand zijn gezicht volledig mag bedekken in de openbare ruimte. Er zijn wel uitzonderingen, zoals in gebedshuizen.

Uit een onderzoek van het Zwitserse Bureau voor de Statistiek uit 2019 bleek dat 5,5 procent van de bevolking in Zwitserland moslim is. De meesten van hen hebben wortels in het voormalige Joegoslavië.