Zelfverklaarde “zondagsrijder” vertelt het verhaal achter zijn dollemansrit met Zlatan Ibrahimovic: “Hij wilde zelf rijden”

Zlatan Ibrahimovic stond de voorbije dagen ondanks een blessure wel op het podium van het Sanremo Music Festival. De topspits zong er zelfs een liedje, samen met Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic. En dat nadat hij door verkeersproblemen bijna niet in Sanremo geraakte. Gelukkig was er een Milan-fan met een scooter die toevallig passeerde.

Op de derde dag lifte de Zweed naar Sanremo. “Ik zat drie uur vast in de file”, lichtte Ibrahimovic toe op het podium. “Ik heb mijn chauffeur toen gevraagd of ik uit mocht stappen. Ik hield een motorrijder aan en gelukkig bleek hij een fan van AC Milan te zijn. Op de motor bracht hij me naar Sanremo. Toen we bijna arriveerden, vertelde hij me dat hij vanavond voor het eerst op de snelweg had gereden. We hadden net 60 kilometer afgelegd!”

De motorrijder in kwestie was blijkbaar ene Franco. En die mocht zijn verhaal doen op de Italiaanse televisie, hoe kan het ook anders?

“De chauffeur deed in volle file zijn raam naar beneden en zei: Zlatan Ibrahimovic vraagt of jij hem naar Sanremo kan brengen”, aldus de Italiaan. “Ik antwoordde: Natuurlijk pak ik hem mee, geen probleem! Ik had toevallig nog een helm onder mijn zadel zitten. Ik heb eerst mijn vrouw gebeld met de boodschap dat ik Zlatan Ibrahimovic naar Sanremo ging brengen, maar ze geloofde er niets van.”

Wat goed. Zlatan Ibrahimovic stond in de file op weg naar Sanremo, stapte uit en sprong achterop bij een willekeurige scooterrijder, die de Zweed vervolgens nog 60 km naar het festival reed. pic.twitter.com/QsSJfbpdH7 — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorMak) March 5, 2021

En blijkbaar wilde de Zweed liefst van al zelf rijden. “Ik ben een fan van Milan dus. Ibrahimovic vertelde me dat hij graag zelfde wilde rijden op mijn scooter, maar ik zei: Nee, nee Ibra. Ik rij. Het klopt wat hij zei op de televisie. Ik ben een zondagsrijder dus ik had nog nooit met mijn motor op de autosnelweg gereden, tot nu dus.”