Italiaans woelwater blijft kritiek spuien over Romelu Lukaku: “Hij is geen topspits”

Romelu Lukaku zit dit seizoen al aan 18 doelpunten in de Serie A. Enkel Cristiano Ronaldo doet beter. En Inter is goed op weg om voor het eerst in een meer dan een decennium de Italiaanse titel te pakken. Maar voor sommigen zal het gewoon nooit genoeg zijn.

Antonio Cassano is misschien wel criticaster nummer één als het over ‘Big Rom’ gaat. Eind december was hij in gesprek met zijn vroegere Italiaanse ploegmaat Christian Vieri al eens bijzonder scherp voor de Rode Duivel.

“Lukaku is niet eens top vijf in de wereld. Fysiek gezien is hij een beest, maar dat is het dan ook. Lukaku heeft alles, zeg jij? Elke bal die hij controleert, springt 50 meter weg. Hij heeft twee klompen van voeten en heeft nog geen serieuze prijs gepakt in zijn carrière. Hij is fysiek gezien enorm sterk, maar als dat wegvalt dan kan hij niet langer mee. Alleen een gek zou Lukaku over Karim Benzema kiezen. Of je nu rekening houdt met leeftijd of niet. Als je moet kiezen tussen Lukaku en een of andere Scamorza (een niet altijd even populaire Italiaanse kaas, red.), dan kies je Lukaku. Maar als je hem met serieuze spitsen vergelijkt, dat kies je nooit Romelu.”

Foto: REUTERS

Deze week was het opnieuw van dat. Cassano denkt wel dat Inter eindelijk nog eens de titel kan pakken, maar van Lukaku zal hij nooit fan worden.

“In de Italiaanse competitie is hij nauwelijks te stoppen en onbespeelbaar”, aldus de ex-speler van onder anderen Roma en Real Madrid. “Hier speelt hij op een andere niveau. Maar ik zou hem graag eens aan het werk zien tegen Rafael Varane, Sergio Ramos, Marquinhos... In de Europa League deed hij het redelijk goed vorig jaar, maar dit seizoen had hij het in de Champions League alweer moeilijk. Daar moet je ook uitblinken met de techniek en die heeft hij niet. Daarom is hij niet een van de beste spitsen ter wereld. Als Lukaku naar Real Madrid, Barcelona of Bayern München gaat, moet hij ook voetballen. Antonio Conte zorgt ervoor dat alles rond hem draait bij Inter en dat hij fysiek kan spelen. Maar boor zover ik het begrijp, zijn de beste teams ter wereld niet op zoek naar Lukaku. Manchester City? Wat heeft Lukaku in godsnaam te maken met de visie van Pep Guardiola? Sergio Agüero is wel van een heel ander niveau, hoor.”